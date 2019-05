Iohannis critica presa chiar de ziua ei: Din pacate, are o regula - "good news is no news, bad news is sensational"

Presedintele Klaus Iohannis a fost vineri invitat de onoare la cea de-a IX-a editie a conferintei "The State of the Union" (Starea Uniunii - n.red.), organizata de Institutul Universitar European din Florenta. Seful statului a fost intervievat, pe scena, de jurnalistul german Klaus-Dieter Frankenberger, de la Frankfurter Allgemeine Zeitung.