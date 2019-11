Iohannis: De la persoane care ma ataca cu mizerii xenofobe nu pot sa presupun ca au beneficiat de prima etapa esentiala de educatie

Presedintele Klaus Iohannis a combatut, luni seara, la Ploiesti, ideea conform creia neparticiparea sa o dezbatere cu Viorica Dancila in a doilea tur de scrutin este un deficit democratic: "In Romania exista un deficit democratic, are un nume, se numeste Partidul Social Democrat". El ii critica si pe liderii PSD care au adus in spatiul public "atacuri xenofobe" si spune ca Dancila a compromis Romania in plan extern.