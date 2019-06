Iohannis, despre pactul politic: PSD face fite pentru ca are o majoritate toxica in Parlament

Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca PNL si USR semneaza pactul pe care l-a propus, dar ca PSD face "fite" deoarece are in Parlament o majoritate "toxica". El a adaugat ca pana cand aceasta majoritate nu este inlocuita lucrurile vor merge mai greu. Iohannis a precizat ca in Parlament se poate construi o majoritate serioasa, care incepe sa se contureze odata cu semnarea pactului.