Iohannis, despre posibilitatea transferului pacientilor COVID in alte state: "Daca se va ajunge acolo, avem contracte si le vom valorifica"

Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, 6 noiembrie, intrebat daca a fost luata in calcul posibilitatea ca pacientii infectati cu SARS-CoV-2 in stare grava sa fie transferati in straintate, ca a discutat cu ministrul Nelu Tataru si au fost initiate cateva contacte cu alte state. "Sper sa nu ajungem acolo, dar in extremis - da avem contacte si le vom valorifica", a adaugat seful statului.