Iohannis, despre retragerea lui Maior: Voi lua decizia dupa summit. Va asigur ca am multe date la dispoziție. Nu m-am simțit confortabil in 2014

Președintele României a anunțat că va lua o decizie privind cererea ministrului de Externe de rechemare a lui George Maior din funcția de ambasador al României în SUA după summitul de la Sibiu. Klaus Iohannis a spus că are la dispoziție multe informații. Întrebat dacă a simțit presiunea SRI prin ANI când și-a depus candidatura, Iohannis a precizat că nu s-a simțit confortabil

"Am vazut aceasta scrisoare si dupa summit voi lua o decizie in aceasta chestiune", a declarat președintele României.

Referitor la raportul comisiei de control al SRI, legat de relația SRI-ANI, președintele a menționat: "Pentru mine conteaza toate datele importante si o sa tin cont de toate datele care sunt la dispoziatia mea si va asigur ca sunt multe".

Întrebat dacă a simțit presiunea SRI prin ANI, înainte de a deveni președinte, când a fost ținta unei cauze de incompatibilitate, seful statului a raspuns: "Nu m-am simtit conformtabil in 2014, cum nu m-am simtit nici in 2013, când ANI, exact când am decis sa devin membru PNL, a decis sa inceapa o procedura impotriva mea, o aiureala la momentul respectiv".