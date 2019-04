Iohannis dezvaluie miza referendumului

Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Palatul Cotroceni, că românii pot da la referendum o „lecție” celor din PSD și că pe el îl interesează să vadă care este raportul dintre taberele pro și contra „atacului PSD asupra justitiei”.

„Am fost acuzat ca politizez acest referendum. Nu, PSD politizeaza acest referendum prin abuzurile pe care le face, prin asaltul continuu asupra justitiei de cand au ajusn al guvernare. Asta e adevarata politizare. Referendumul e si despre PSD. Cine merge la vot poate sa dea o lectie pesedistilor. Pe mine in final ma interesaza care este raportul dintre cei care sunt alaturi de PSD in acest atac asupra justitiei si care sunt de cealalta parte. Vreau sa vad cine este impreuna cu mine pentru o Romanie europana, pentru o guvernare europeana, pentru o justitie dreapta si pentru o societatea romaneasca performanta. Asta imi doresc si asta vreau sa stiu de la voi. Nu conteaza boicotul PSD-istilor. Acum conteaza votul romanilor si daca vor intelege si vor iesi la vot vom schimba Romania. Exista cai democratice, exista solutii, stiu care sunt aceste solutii, stiu cum sa le spun in practica, dar in acest demers am nevoie de votul romanilor”, a spus șeful statului.