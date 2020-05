Iohannis: Din 15 mai se redeschid saloanele de coafura, cabinetele stomatologice și muzeele. Romania trece la starea de alerta

Klaus Iohannis a declarat, luni, la finalul unei ședințe avute cu mai mulți miniștri, că din data de 15 mai nu va mai fi prelungită starea de urgență în România, ci va fi instituită starea de alertă. „Starea de urgență nu va fi prelungită. Nu voi emite un nou decret. Și în acest fel data […] The post Iohannis: Din 15 mai se redeschid saloanele de coafură, cabinetele stomatologice și muzeele. România trece la starea de alertă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.