Iohannis face declaratii dupa CSAT: Am ajus aici pentru ca guvernele PSD-ALDE au umplut tara de slugi

Klaus Iohannis

Presedintele Klaus Iohannis sustine o declaratie de presa, dupa sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.

- Modificarile aduse Legilor Justitiei, valul de pensionari din sistemul de ordine publica si siguranta nationala, recursul compensatoriu, toate au generat grave efecte pentru siguranta oamenilor.



- Am ajuns aici pentru ca Guvernele dinultimii ani au umplut tara de incompetenti in fucntii, au dat afara profesionisti, au pus in schimb slugi si oameni incapabili.



- Am cerut institutiilor responsabile sa prezinte in CSAT o ancheta compelta privind cazul de la Caracal.



- Vedem deficiente grave: intarzieri nejustificate, nerespectarea procedurilor interne, nerespectarea metodologiei de lucru privind declansarea si functionarea mecanismului national "Alerta rapire copil", atitudinea refractara a lucratorilor din cadrul politiei fata de victima, problemele de sistem si cooperarea interinstitutionala, dimensionarea deficitara astructurilor operative, lipsa pregatire continue...



- Una dintre cauzele principale de deprofesionalizare a costituit-o si numirile in functie pe criterii politice, nu de competeneta.



- S-a constatat ca institutiile care sunt responsabile cu securitatea cetatenilor nu au reusit sa asigure un drept fundamental prevazut de Constitutia Romaniei: dreptul la viata si la integritate psihica si fizica.



- In aceste zile m-am consultat cu specialisti, nu am atriutii executive decat in CSAT, dar le trimit institutiilor propunerile mele.



- Am solicitat Guvernului ca pana la finalul lui august sa elaboreze norme si proceduri de reactie rapida a atuturor institutiilor astfek incat in situatii precum cea de la Caracal sa nu mai exista intarzieri criminale.

