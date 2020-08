Iohannis: Fortele Navale Romane sunt parte importanta a Armatei - actioneaza pentru ca marile si oceanele sa fie mai sigure

Forţele Navale Române, de la a căror înfiinţare se împlinesc anul acesta 160 de ani, sunt parte importantă a Armatei României şi acţionează alături de camarazii lor din NATO pentru ca mările şi oceanele să fie mai sigure, a declarat preşedintele Klaus Iohannis. "Forţele Navale Române, de la a căror înfiinţare se împlinesc anul acesta 160 de ani, sunt parte importantă a Armatei României, acţionează alături de camarazii lor din NATO pentru ca mările şi oceanele să fie mai sigure. Dar misiunile Forţelor Navale nu pot fi îndeplinite doar prin abnegaţia şi implicarea marinarilor, fiind necesare echipamente performante cu care să-şi realizeze sarcinile încredinţate, la cele mai înalte standarde. Eforturile pe care marinarii le fac pentru a-şi îndeplini misiunile, în condiţii pe care şi le-ar dori mai bune, spun totul despre dedicarea şi capacitatea lor de sacrificiu. Alocarea, începând cu anul 2017, a 2% din Produsul Intern Brut pentru bugetul Apărării şi garanţia acordării acestor resurse pe termen lung au creat condiţiile necesare pentru modernizarea înzestrării Armatei României, inclusiv a Forţelor Navale, ceea ce constituie şi un impuls necesar revigorării industriei naţionale de apărare. Prin programe multianuale coerente, vom oferi industriei româneşti şanse de relansare. De asemenea, mai multe resurse înseamnă şi condiţii mai bune pentru instruirea militarilor, cât mai aproape de noile realităţi ale conflictelor actuale şi cele ale viitorului ", a declarat Klaus Iohannis, sâmbătă, în discursul susţinut în cadrul activităţilor desfăşurate în Portul Militar din Constanţa cu prilejul sărbătoririi Zilei Marinei Române. El a subliniat că anul acesta amploarea festivităţilor dedicate Zilei Marinei este restricţionată din cauza măsurilor de prevenţie necesare în contextul provocat de pandemia de COVID-19. "Celebrăm astăzi, odată cu Praznicul Adormirii Maicii Domnului, Ziua Marinei, cel mai potrivit prilej pentru a ne manifesta preţuirea faţă de cei care îşi fac datoria pe mările şi oceanele lumii, sub drapelul tricolor. Tot astăzi, aducem cu profundă recunoştinţă un omagiu eroilor mărilor, deopotrivă militari şi civili, căzuţi la datorie. Aniversarea Zilei Marinei este în egală măsură o sărbătoare a Forţelor Navale Române, a Poliţiei de Frontieră, a Marinei Comerciale şi a oraşelor-porturi. Anul acesta, din păcate, amploarea festivităţilor şi participarea celor care iubesc şi preţuiesc Forţele Navale sunt restricţionate din cauza măsurilor de prevenţie necesare în contextul provocat de pandemia de COVID-19, care ne afectează de la începutul acestui an", a afirmat Iohannis. Şeful statului a punctat că criza generată de pandemie reprezintă un test dur pentru capacitatea statelor, dar şi a fiecăruia dintre noi de a ne adapta, cu voinţă de acţiune comună, la o realitate diferită. "Rapiditatea cu care pandemia s-a propagat la nivel global şi efectele pe care le-a produs aproape în toate domeniile de activitate ne arată cât de complexe şi impredictibile sunt provocările şi ameninţările cu care ne confruntăm. Este, iată, esenţial să ne consolidăm capacitatea de anticipare şi de reacţie instituţională, să identificăm şi să implementăm rapid soluţii eficiente pentru a răspunde dificultăţilor pe care crize de o asemenea anvergură le pot genera în plan economic, dar şi în plan social. Apreciez sprijinul acordat de către Forţele Navale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătăţii şi autorităţilor locale, prin preluarea unor obiective şi zone de patrulare, asigurarea de personal specializat pe diverse domenii şi operaţionalizarea unui spital militar ROL-2 la Constanţa", a spus Iohannis. Preşedintele a subliniat şi faptul că, în ultimii ani, România şi-a consolidat statutul de aliat şi actor regional care participă activ la asigurarea securităţii euro-atlantice şi internaţionale. "Evoluţiile din vecinătatea noastră estică şi poziţionarea la frontiera externă a Uniunii Europene şi a NATO reclamă asumarea de către ţara noastră a unui profil mai activ din punct de vedere politic, diplomatic şi economic, în procesul de consolidare a securităţii regionale. Statutul României de vector de stabilitate şi furnizor de securitate regională, care este deja o realitate, va continua să fie valorificat prin aplicarea consecventă a liniilor de politică externă asumate în ultimii ani. Regiunea Mării Negre este o zonă de interes strategic nu numai pentru România, ci şi pentru NATO şi Uniunea Europeană. De aceea, trebuie să fie un spaţiu sigur şi predictibil, aspecte esenţiale pentru securitatea naţională şi pentru cea europeană şi transatlantică. Vom continua, aşadar, demersurile pentru dezvoltarea posturii naţionale de apărare şi pentru sporirea prezenţei aliaţilor în structurile NATO de pe teritoriul României, concomitent cu creşterea eficienţei eforturilor întreprinse de statul român, astfel încât securitatea naţională să fie întărită", a afirmat Iohannis. El a menţionat, în context, că obiectivele României la Marea Neagră rămân neschimbate: "Respectiv, consolidare în partea estică a unei zone stabile democratice şi prospere prin racordarea spaţiului Mării Negre la valorile şi procesele de cooperare europene şi euroatlantice, precum şi dinamizarea cooperări regionale cu accent pe proiecte care generează beneficii concrete pentru cetăţenii României şi ai statelor din regiune". Totodată preşedintele i-a felicitat pe marinarii participanţi anul acesta la Exerciţiul multinaţional "Sea Breeze 20". "Navele române şi personalul aferent desfăşoară periodic şi în mod constant misiuni şi exerciţii NATO, precum şi alte misiuni multinaţionale în Marea Neagră. Îi felicit pe participanţii la Exerciţiul multinaţional "Sea Breeze 20", recent încheiat, unul dintre cele mai mari exerciţii, precum şi pe toţi membrii echipajelor navelor militare sub pavilion românesc care au participat la misiuni şi aplicaţii împreună cu alte nave ale aliaţilor şi partenerilor noştri", a afirmat Iohannis. Nu în ultimul rând, şeful statului i-a felicitat şi pe cei care, prin activitatea lor desfăşurată pe uscat, fac posibilă activitatea marinarilor pe fluvii, mări şi oceane. La finalul discursului său, preşedintele le-a mulţumit marinarilor români pentru patriotismul şi profesionalismul lor. "Prin jurământul pe care l-aţi depus, fiecare dintre voi a făcut o promisiune solemnă şi s-a angajat la o viaţă caracterizată de onoare, dar şi de sacrificiu şi privaţiuni.Vă mulţumesc pentru patriotismul şi profesionalismul vostru, precum şi pentru modul în care vă îndepliniţi misiunile, promovând astfel, peste mări şi ţări, prin conduita voastră, valorile şi spiritul româneşti. Vă doresc multă sănătate, alături de familiile dumneavoastră, şi vă doresc mult succes în activitate! Sfânta Fecioară Maria, protectoarea Marinei României, să vă ocrotească, oriunde veţi naviga cu drapelul României la catarg! La Mulţi Ani Marinei României şi Forţelor Navale! ", a conchis preşedintele Klaus Iohannis. AGERPRES/(A,AS - autor: Daniel Florea, editor: Karina Olteanu, editor online: Irina Giurgiu)