Iohannis ii da replica lui Barna: Am fost un pompier atomic, care a prevenit sa se prabuseasca Romania

Klaus Iohannis i-a oferit, vineri, o replica sefului USR, Dan Barna, care a spus ca presedintele "a fost un pompier in momentele in care a luat casa foc. Daca era un gospodar mai atent si mai diligent, poate ca nu ajungeam sa ia foc".



"Avem dupa 3 ani de PSD Romania aproape pusa in dificultate si vom repara aceasta problema. Am fost un fel de pompier atomic care a prevenit sa se prabuseasca Romania.



Cred ca am fost foarte prezent si o sa fiu in continuare foarte prezent. Fara mine, PSD chiar ar fi reusit sa distrga Justitia din Romania, sa acapareze intreaga Romanie", a spus Klaus Iohannis, la iesirea de la BEC, unde si-a depus candidatura pentru inca un mandat la Cotroceni.



Vineri, dupa ce si-a depus candidatura la BEC, Dan Barna a facut cateva comentarii referitoare la Klaus Iohannis si la vechea clasa politica.



"Romania are nevoie sa inceapa sa se dezvolte. Avem energia, ambitia si vointa de a merge mai departe, de a nu ramane in acelasi joc de glezne (...) Eu voi fi in turul al doilea cu siguranta si voi fi viitorul presedinte al Romaniei (...)



Aceste alegeri sunt despre a ramane in aceeasi incertitudine sau a da o sansa generatiei de tineri (...) Vechea clasa politica, PNL, Klaus Iohannis, ne spun ca mai bine nu se poate. Noi spunem ca se poate (...) Dl Iohannis a fost un pompier in momentele in care a luat casa foc. Daca era un gospodar mai atent si mai diligent, poate ca nu ajungeam sa ia foc", a spus Dan Barna.



Dan Barna si-a depus candidatura insotit de presedintele PLUS, europarlamentarul Dacian Ciolos, europarlamentarii Dragos Pislaru si Cristian Ghinea, si parlamentarii Cristian Drula, Silvia Dinica, Ionut Mosteanu si Cristina Pruna.

