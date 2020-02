Iohannis: In 2020, MApN va trebui sa se focalizeze pe consolidarea profilului strategic in NATO si UE

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că în 2020 Ministerul Apărării Naţionale va trebui să se concentreze pe consolidarea profilului strategic al României în cadrul NATO şi UE, accelerarea procesului de dezvoltare a capacităţii operaţionale a Armatei, precum şi pe iniţierea şi derularea programelor de înzestrare. "În acest an, Ministerul Apărării Naţionale va trebui să îşi focalizeze eforturile pe atingerea unor obiective concrete: consolidarea profilului strategic în cadrul NATO şi UE, accelerarea procesului de dezvoltare a capacităţii operaţionale a Armatei, precum şi iniţierea şi derularea programelor de înzestrare, în vederea asigurării de noi capabilităţi necesare structurii de forţe. Toate acestea, în condiţiile continuării participării cu efective militare la operaţiile din teatrele din afara teritoriului naţional al României", a spus şeful statului, la prezentarea bilanţului MApN pe anul 2019. Preşedintele Klaus Iohannis a amintit că în urma acordului politic din anul 2015 România alocă 2% din PIB pentru Apărare. "Creşterea alocărilor bugetare presupune acordarea unei atenţii sporite modului în care sunt cheltuiţi aceşti bani, modului în care se lansează programele strategice de înzestrare pentru armată, în concordanţă cu priorităţile reale ale Apărării şi modului în care Ministerul Apărării derulează contractele cu ritmicitate şi urmărind încadrarea în termenele stabilite. Această finanţare trebuie să asigure şi o mai bună instruire pentru toate structurile armatei, o adecvare a exerciţiilor planificate la realităţile conflictelor contemporane şi o implicare corespunzătoare a aliaţilor şi a partenerilor noştri în aceste exerciţii, desfăşurate într-un mediu întrunit, complex şi dinamic. În plus, din aceste sume alocate domeniului Apărării, este necesar să fie asigurată şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă ale militarilor, pentru că ei reprezintă resursa cea mai de preţ a Armatei României, precum şi a noastră, a tuturor celor care purtăm responsabilitatea apărării ţării", a afirmat Iohannis. Şeful statului a reiterat că apartenenţa la NATO şi la Uniunea Europeană şi Parteneriatul strategic cu SUA rămân triada conceptuală strategică a politicii externe şi de securitate a României. "Într-o perioadă caracterizată de riscuri, provocări şi ameninţări, dinamice sau latente, nevoia unei Alianţe Nord-Atlantice puternice, unite şi eficiente este mai mare decât oricând. NATO reprezintă o alianţă militară de succes şi vom continua să acţionăm coerent şi convergent, împreună cu celelalte state membre, pentru ca ea să devină şi mai puternică", a subliniat Iohannis. El i-a felicitat pe militari pentru nivelul înalt de profesionalism şi pentru competenţa cu care şi-au îndeplinit misiunile şi în anul 2019. "Armata reprezintă mai mult decât o instituţie fundamentală pentru funcţionarea statului român. Dumneavoastră, femeile şi bărbaţii în uniformă militară, sunteţi un corp de elită care a câştigat respectul şi încrederea românilor datorită devotamentului şi patriotismului cu care vă puneţi în slujba ţării noastre. (...) Bilanţul activităţii Ministerului Apărării Naţionale pe anul trecut vorbeşte de la sine despre abnegaţia cu care vă faceţi datoria atât în ţară, cât şi în teatrele de operaţii din Afganistan, Balcanii de Vest sau Mali", a menţionat Iohannis. Şeful statului a arătat că Armata României are o contribuţie majoră la îndeplinirea responsabilităţilor asumate în cadrul NATO şi la punerea în aplicare a Politicii de Securitate şi Apărare Comune a Uniunii Europene. "Activitatea structurilor NATO de pe teritoriul naţional, şi mă refer la Unitatea NATO pentru Integrarea Forţelor, la Comandamentul Multinaţional de Divizie şi la Brigada Multinaţională de la Craiova, confirmă nivelul de competenţă al militarilor noştri şi încrederea de care se bucură România în faţa aliaţilor săi. Militarii români aduc o contribuţie majoră şi în cadrul operaţiilor şi misiunilor sub egida NATO şi UE, în special în misiunea Resolute Support din Afganistan, precum şi în operaţiile NATO KFOR şi UE ALTHEA din teatrul de operaţii din Balcani şi în misiunea NATO din Irak. De asemenea, foarte importantă este şi continuarea participării româneşti în cadrul grupului de luptă din Polonia, care materializează prezenţa înaintată consolidată. Pentru sacrificiile făcute în ducerea la îndeplinire a tuturor acestor misiuni, militarii români merită toată recunoştinţa noastră", a adăugat Iohannis. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Peia, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu)