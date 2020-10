Iohannis: In acest moment nu discutam la nivel de conducere a statului despre un asa-numit lockdown

Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca in acest moment nu se discuta, la nivel de conducere a statului, despre "un asa-numit lockdown", adica inchiderea tuturor activitatilor, ci se cauta solutii pentru prevenirea raspandirii virusului, dar continuarea activitatilor esentiale, in acelasi timp. "Ce facem? Inchidem tara doua saptamani? Dupa care ce facem? Iar trebuie sa incepem de la zero. Nu putem sa ne gandim ca ne intoarcem intr-o luna sau doua la normalitate", a adaugat Iohannis.