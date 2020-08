Iohannis: In conditiile in care vom avea toate aceste norme in vigoare, votarea poate sa fie sigura

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, intrebat fiind daca este sigur ca oamenii sa mearga la vot in 27 septembrie, ca activitatea de votare trebuie sa respecte mai multe norme, care sa fie stabilite de Ministerul Sanatatii. "In conditiile in care vom avea toate aceste norme in vigoare, votarea poate sa fie sigura", a spus Iohannis.