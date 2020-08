Iohannis, in mesajul cu ocazia Zilei Europene de Comemorare a Holocaustului Romilor: Romii au fost victimele unui regim criminal, caracterizat de rasism, discriminare, teroare. Admitem, cu durere, ca printre faptuitori s-au aflat si romani

Presedintele Klaus Iohannis afirma, in mesajul cu ocazia Zilei Europene de Comemorare a Holocaustului Romilor, ca romii au fost victimele unui regim criminal, caracterizat de rasism, discriminare, teroare, el admitand, "cu durere", ca printre faptuitori s-au aflat si romani, iar nevoia de aducere-aminte este mai urgenta ca niciodata in acest punct critic in care ne aflam. In opinia sa, genocidul impotriva romilor este, adesea, ignorat si putin studiat, astfel ca este important ca acesta sa fie ...