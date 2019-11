Iohannis, in razboi pentru eliminarea PSD invocand „sorgintea comunista”, o noțiune retrograda din Legea SRI. Statul roman, condamnat la CEDO pentru expresia „sorginte comunista”

Președintele Klaus Johannis a invocat și invocă de câte ori are ocazia „sorgintea comunistă a PSD” în „războiul” pe care vrea să-l ducă pentru eliminarea partidului de pe scena politică și socială. Este unul dintre motivele invocate pentru a refuza dezbaterea electorală cu Viorica Dăncilă. CEDO privește această sintagmă cu rezervă, întrucât nu poate fi The post Iohannis, în război pentru eliminarea PSD invocând „sorgintea comunistă”, o noțiune retrogradă din Legea SRI. Statul român, condamnat la CEDO pentru expresia „sorginte comunistă” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.