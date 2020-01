Iohannis intoarce in Parlament legea USR care ii trimitea la pușcarie pe consumatorii de etnobotanice

Klaus Iohannis a cerut reexaminarea legii adoptate de Parlament, care prevedea închisoare pentru consumatorii de etnobotanice. „Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, dependența de droguri este considerată boală cronică ce necesită asistență medico-psiho-socială specializată. În România, în prezent, serviciile de asistență medico-psiho-socială specializată răspund într-o măsură mică nevoilor persoanelor dependente de droguri și nevoilor de sănătate The post Iohannis întoarce în Parlament legea USR care îi trimitea la pușcărie pe consumatorii de etnobotanice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.