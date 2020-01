Iohannis: La acest moment nu am de gand sa refuz promulgarea legii privind dublarea alocatiilor copiilor

Transmisie în direct - administrația prezidențială Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că nu are de gând, la acest moment, să refuze promulgarea legii privind dublarea alocaţiilor pentru copii. "Proiectul de lege a ajuns la mine şi are termen de promulgare 18 ianuarie. La acest moment, nu am de gând să refuz promulgarea", a spus şeful statului. El a arătat că Guvernul trebuie să vină cu soluţii în cazul dublării alocaţiilor copiilor. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu) Citiți și: Iohannis: În ultimele zile am asistat la agravarea situaţiei de securitate în Orientul Mijlociu; interesele României nu au fost afectate