Iohannis, la MAI: Politia, Jandarmeria si DSU au fost sub un atac public constant; o tinta predilecta pentru pesedisti

Preşedintele Klaus Iohannis le-a spus, marţi, oficialilor din MAI, că Poliţia, Jandarmeria şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă au fost sub un atac public constant, deoarece au tolerat sau au fost obligaţi să tolereze "înşurubarea" unor persoane în funcţii publice care nu aveau ce căuta acolo. "Poliţia Română, Jandarmeria Română, mai nou, Departamentul Situaţiilor de Urgenţă au fost sub un atac public constant. Asta fiindcă aţi tolerat sau aţi fost unii dintre dumneavoastră obligaţi să toleraţi înşurubarea unor persoane în funcţii publice care nu aveau ce căuta acolo. Vi s-au impus abordări care nu au nimic de a face cu etica profesionistă. S-au folosit metode dintre cele mai perfide pentru a vă juca pe unii împotriva celorlalţi, pentru a institui un control politic acolo unde profesionalismul trebuie să-şi spună cuvântul", a precizat Iohannis, la preluarea mandatului de ministru de Interne de către Marcel Ion Vela. Preşedintele i-a cerut noului ministru de Interne o schimbare de paradigmă, vorbind de "diletanţi pesedişti şi oameni care au văzut doar interesul propriu şi al găştii de partid", care au vrut să pună mâna pe toate marile sisteme din România. "Onorată asistenţă, în frunte cu domnul ministru, astăzi, vă cer o schimbare de paradigmă. Începând de astăzi veţi pune în centrul preocupărilor dumneavoastră, al tuturor preocupărilor dumneavoastră, siguranţa cetăţeanului român. Este o sarcină extrem de dificilă, mai ales după o perioadă tulbure pentru acest minister de maximă importanţă pentru România şi faptul că aţi avut un interimat fără ministru este încă una dintre cele mai mici probleme pe care le aveţi de rezolvat. S-a terminat aseară guvernarea pesedistă eşuată şi iresponsabilă. Diletanţi pesedişti şi oameni care au văzut doar interesul propriu şi al găştii de partid pe care au creat-o au vrut să pună mâna pe toate marile sisteme din România şi dumneavoastră, toţi, aţi fost o ţintă predilectă pentru pesedişti. Acele trei guverne eşuate pesediste au încercat constant să-şi înşurubeze prietenii, neamurile în cele mai importante poziţii din stat. Acest lucru a dus la ceea ce, din nefericire, am văzut cu toţii şi dumneavoastră aţi simţit cel mai puternic", a spus Iohannis, la ceremonia de la MAI. AGERPRES/(A - autor: Eusebi Manolache, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dădârlat)