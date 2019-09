Iohannis, la ONU: Romania nu a fost ocolita de efectele adverse ale schimbarilor climatice

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la New York, că schimbările climatice sunt o provocare globală şi a arătat că strategia naţională a României privind acest aspect a fost concepută cu scopul de a forma o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, capabilă să integreze politicile climatice printr-o creştere inteligentă. "Schimbările climatice reprezintă, fără îndoială, o provocare globală - de la penuria de apă şi insecuritatea alimentară, până la creşterea nivelului mărilor şi oceanelor. Mulţumesc Secretarului General pentru leadership-ul său în generarea unei agende semnificative pe această temă, pe întreg parcursul acestui an. Din nefericire, nici România nu a fost ocolită de efectele adverse ale schimbărilor climatice. Dar am venit la această sesiune a Adunării Generale cu speranţă şi responsabilitate. Speranţa că nu este prea târziu să avem o planetă sigură, unde mediul este protejat pentru copiii noştri şi responsabilitatea de a întreprinde măsuri concrete pentru a îndeplini angajamentele asumate prin Acordul de la Paris şi prin regulile convenite la Katowice, inclusiv prin continuarea eforturilor de a limita creşterea temperaturii globale la 1,5 grade Celsius peste nivelul preindustrial", a afirmat Iohannis în cadrul intervenţiei naţionale de la dezbaterile generale ale celei de-a 74-a sesiuni a Adunării Generale a ONU care se desfăşoară la New York. El a subliniat că, prin intermediul Strategiei Naţionale privind Schimbările Climatice, România îşi propune să ajungă, până în 2050, la o societate în care politicile economice, sociale şi de mediu sunt interconectate şi concepute pentru a asigura o dezvoltare durabilă, standarde de viaţă ridicate şi o calitate crescută a mediului înconjurător. Preşedintele a făcut referire şi la perioada în care România a deţinut preşedinţia rotativă a Consiliului UE, arătând că în timpul mandatului său, ţara noastră a promovat agenda Uniunii Europene privind schimbările climatice. "Tranziţia la o economie neutră din punct de vedere climatic a fost intens dezbătută în cadrul UE, iar strategia pe termen lung a UE privind schimbările climatice urmează să fie finalizată în curând", a subliniat Iohannis. El a adăugat că România a răspuns apelului Secretarului General de a demara iniţiative naţionale în nouă domenii concrete, cu potenţial de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră şi a intensifica, la nivel global, acţiunile vizând adaptarea şi rezilienţa. "O astfel de listă a fost transmisă Reprezentantului special al ONU pentru Summitul pentru Acţiune Climatică", a precizat Iohannis. Preşedintele a mai menţionat că Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 va ghida acţiunile ţării noastre pe acest palier pentru următorii 12 ani. "Elaborată în baza unei ample consultări publice, Strategia reflectă aşteptările societăţii noastre şi identifică politicile necesare pentru îndeplinirea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. Înfiinţarea de nuclee de dezvoltare durabilă în cadrul administraţiei şi crearea unei coaliţii a societăţii civile pentru dezvoltare durabilă reprezintă doar câteva instrumente pe care le avem în vedere pentru a accelera şi a amplifica eforturile noastre naţionale în acest domeniu", a arătat Iohannis. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu) Citiţi şi: * Iohannis, la ONU: Puteţi conta pe România pentru punerea în aplicare a modernizării organizaţiei * Iohannis: Asistăm, în regiunea noastră, la acţiuni deliberate care vizează subminarea securităţii; România - pilon de stabilitate * Iohannis: La mijlocul lunii octombrie, 120 de militari români şi patru elicoptere vor începe misiunea în Mali * Iohannis: România condamnă în termenii cei mai fermi atacurile teroriste