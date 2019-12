Iohannis, la sedinta Biroului Executiv al PNL: Nu discutam aspecte guvernamentale, ci despre campania electorala

Preşedintele Klaus Iohannis, prezent luni la Parlament, unde participă la şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL, a declarat că urmează să discute cu liberalii despre aspecte legate de campania electorală. "Am făcut o campanie electorală împreună - şi încă de una de succes - şi vrem să tragem câteva concluzii. (...) Acum cred că discutăm despre ce a fost în campania electorală, câteva concluzii, nu cred că astăzi discutăm despre aspecte guvernamentale, cel puţin nu în prezenţa mea. Asta rămâne pentru zilele următoare. (...) Eu am mesaje pentru PNL în toate domeniile, dar le voi doza aşa ca să ajungă potrivit. Deci, astăzi, despre ce a fost în campania electorală", a spus Iohannis, într-o declaraţie acordată presei, înaintea şedinţei PNL. Întrebat despre modificări privind legile justiţiei sau recursul compensatoriu, preşedintele a replicat că toate vor fi "rezolvate la momentul oportun". "Toate vor fi rezolvate la momentul oportun, care va veni destul de repede, dar acum, în prima fază, am avut rugămintea - şi cred că a fost bine primită - să rezolvăm prima dată lucrul care este cel mai urgent, în speţă bugetul pentru 2020. După aceea, ne putem gândi şi la celelalte chestiuni, care sunt foarte importante. În paralel cu pregătirea bugetului este nevoie de pregătirea unor măsuri care sunt destul de urgente pentru sfârşitul acestui an", a afirmat Iohannis. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ady Ivaşcu)