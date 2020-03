Iohannis: Ma adresez antreprenorilor nostri - fiti pro-activi, veniti cu idei catre guvernanti

Preşedintele Klaus Iohannis a făcut un apel către antreprenorii români să vină cu idei către guvernanţi, legate de producţia de materiale ce ajută la prevenirea şi combaterea COVID-19. "Mă adresez antreprenorilor noştri: fiţi pro-activi, veniţi cu idei către guvernanţi, fiindcă suntem interesaţi să promovăm produse româneşti, în această perioadă, cu precădere. Este o oportunitate foarte bună pentru mediul românesc. Avem nevoie de aceste materiale, avem această oportunitate", a spus luni Iohannis, la Cotroceni. Şeful statului a susţinut o declaraţie la finalul unei şedinţe de evaluare şi prezentare a măsurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19, la care au participat prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, şi ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode. El a precizat că în cadrul şedinţei s-a vorbit despre soluţii pentru producţia de materiale legate de combaterea COVID-19 şi a amintit faptul că, la nivel mondial, aceste produse sunt tot mai puţine. "Am discutat despre materiale de protecţie, despre măşti, halate şi aşa mai departe. În lume se găsesc tot mai greu. Este o problemă reală. Şi în acest fel am început deja, cu câteva săptămâni în urmă, să identificăm producători români care vin şi oferă astfel de materiale. Şi primele rezultate n-au întârziat să apară. Am aflat astăzi, în şedinţă, că deja există producători de-ai noştri care s-au reprofilat, care vor produce măşti, alţii vor produce halate de protecţie pentru medici, alţii deja încep să lucreze la materiale mai complicate, de exemplu la ventilatoare care sunt absolut necesare pentru secţiile de urgenţă", a arătat preşedintele. AGERPRES/(A, AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu) Citiți și: VIDEO Iohannis: Este nevoie să respectăm mult mai bine indicaţiile autorităţilor