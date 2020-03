Iohannis, managerilor de spitale: Asigurarea conditiilor pentru garantarea serviciilor medicale catre pacienti, cu protejarea personalului medical

Preşedintele Klaus Iohannis le-a solicitat, marţi, managerilor de spitale să asigure în timp real toate condiţiile pentru garantarea serviciilor medicale către pacienţi, cu protejarea personalului medical. El a participat la o videoconferinţă cu managerii de spitale, cu premierul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sănătăţii, Victor Costache, ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, şi cu ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode. "Stimaţi manageri de spitale, ştiu că vă confruntaţi cu probleme reale în contextul acestei situaţii epidemiologice, iar presiunea pe sistemul sanitar este foarte mare, suntem conştienţi. Cu atât mai mult, în acest context, trebuie să vă canalizaţi toate eforturile pentru asigurarea în timp real a tuturor condiţiilor pentru garantarea serviciilor medicale către pacienţi, atenţie, cu protejarea în egală măsură a personalului medical", a spus şeful statului, la începutul reuniunii. El le-a solicitat acestora protejarea medicilor şi a personalului medical. "Faceţi tot ce este necesar pentru a le asigura echipamentele", a transmis Iohannis. Şeful statului a subliniat că testarea personalului medical trebuie să constituie o prioritate absolută. "Sub nicio formă nu trebuie să mai avem situaţii revoltătoare precum cea de la Spitalul Judeţean Suceava sau de la Spitalul Gerota sau, mai nou, Spitalul Sf. Ioan din Bucureşti", a afirmat Iohannis. El a cerut şi dotarea de urgenţă cu un număr corespunzător de măşti de protecţie, combinezoane, mănuşi, echipamente medicale şi substanţe dezinfectante. "Vă rog foarte mult să identificaţi toate sursele de achiziţie", a adăugat şeful statului. El a arătat că, în contextul în care s-au stabilit spitalele care vor fi implicate în diferite etape în internarea şi tratarea pacienţilor COVID-19, este necesar ca managerii să transmită ordine clare către angajaţi privind utilizarea mijloacelor de protecţie. Preşedintele Iohannis le-a solicitat managerilor să se informeze asupra substanţelor care trebuie achiziţionate, sumelor destinate de la Ministerul Sănătăţii şi a procedurilor de achiziţie. "Asigurarea unui număr corespunzător de paturi de ATI şi stabilirea circuitelor funcţionale sunt extrem de importante", a subliniat el. Şeful statului a mai cerut instruirea personalului şi informarea în timp util asupra procedurilor pentru prevenirea infectării în unităţi spitaliceşti şi asupra protocoalelor de diagnostic şi tratament pentru COVID-19. "Aceste măsuri trebuie să fie asigurate nu doar de dumneavoastră, managerii, ci sub coordonarea strictă, clară a Ministerului Sănătăţii", a afirmat Iohannis. Potrivit acestuia, managerii de spitale trebuie să asigure programul în ture, pentru evitarea riscului apariţiei unor stări de epuizare fizică şi psihică a cadrelor medicale. "Este nevoie să amenajaţi zone de triaj în toate unităţile de asistenţă medicală şi de urgenţă pentru identificarea timpurie, izolarea şi îngrijirea pacienţilor", a indicat şeful statului. Iohannis le-a mai cerut managerilor de spitale să acopere deficitul de personal, arătând că aceştia pot apela la voluntari, la studenţi, cadre medicale militare în rezervă. "Un lucru extrem de important este stăpânirea de sine. Evitaţi panica! Asiguraţi un climat de lucru plăcut la nivelul spitalului, cât se poate în aceste condiţii de criză, care dă încredere şi pacienţilor, dar şi personalului medical. Este esenţială o bună comunicare cu autorităţile, cu toţi angajaţii, dar şi cu pacienţii. Şi pacienţii vor să ştie ce se întâmplă. Mă bazez pe calităţile dumneavoastră manageriale şi umane. Este o luptă contra timp cum nu am avut niciodată până acum. Trebuie acţionat rapid, este nevoie de adaptabilitate, de eliminarea oricăror obstacole rigide birocratice care pot bloca adoptarea unor măsuri absolut necesare", a evidenţiat Klaus Iohannis. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Claudia Stănescu, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: presidency.ro Citiţi şi: Iohannis, ministrului Sănătăţii: Facilitaţi pentru medici să poată acorda consultaţii la distanţă Iohannis: Cadrele medicale trebuie protejate cu prioritate prin toate mijloacele posibile