Iohannis, mesaj de Anul Nou: 2019 a fost anul victoriei democratiei si al implicarii civice (Video)

Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj de Anul Nou in care vorbeste despre 2019 ca despre "anul victoriei democratiei si al implicarii civice". "Am deplina incredere ca, in acest nou an care sta sa inceapa, vom ramane insufletiti de visul nostru pentru o Romanie mai buna", a transmis seful statului.