Iohannis, mesaj pentru urechile PSD: Politicienii nu trebuie sa invinovațeasca Bruxelles pentru orice

Președintele Klaus Iohannis a declarat, la conferința „The State of The Union” de la Florența, că politicienii spun la Bruxelles că Uniunea Europeană este bună, însă atunci când vin acasă dau vina pe UE. Șeful statului a precizat că „nu trebuie să învinovățim Bruxelles pentru orice”.

„A doua problemă sunt politicienii înșiși. Dând vina pe UE atunci când ești acasă este o practică foarte comună. Atâta timp cât avem politicieni care spun că UE e bună, dar se duc acasă și spun că Uniunea ne-a împiedicat sau e vina ei, atunci acest lucru este problematic. Când vine cineva și întreabă politicianul de ce nu s-a construit drumul, șoseaua, politicianul dă vina pe Uniunea Europeană. Trebuie nu doar să creeăm proiecte, ci să fim onești, dacă UE a creat o oportunitate și nu am reușit să ne mișcăm în direcția bună, atunci trebuie să spunem – «scuze, nu a fost un proiect bun», politicienii nu trebuie să dea vina doar pe cei de la Bruxelles. Nu trebuie să învinovățim Bruxelles pentru orice”, a afirmat Klaus Iohannis, în cadrul conferinței „The State of The Union”, vineri la Florența.

Klaus Iohannis a participat, vineri, la conferința „The State of The Union”, organizată de Institutul Universitar European de la Florența. De asemenea, șeful statului va avea o întrevedere, de la ora 18.10, cu premierul italian Giuseppe Conte.