Iohannis: Ne dorim sa avem o finantare buna pentru deficit ca sa nu fie nevoie de masuri suplimentare de austeritate (video)

Președintele României Klaus Iohannis a susținut o conferință de presă la Palatul Cotroceni.Iată primcipalele idei- Am discutat situația economică, a bugetului, situația generală. Ne-am concentrat pe două teme: deficitul bugetar, e clar că vom avea un deficit mai mare decât a fost inițial planificat, și trebuie finanțat- Am avut o discuție foarte bună pentru a vedea ce măsuri se impun pentru revigorarea economică- În România nu putem vorbi de repornirea economiei, noi nu am oprit-o niciodată- Ceea ce ne dorim cu toții e să avem o finanțare bună pentru deficit ca să nu fie nevoie de măsuri suplimentare de austeritate- Economia este într-o situație specială, de criză- Am găsit soluții pentru toate și ele pot fi puse în practică cel mai bine dacă toate entitățile care au fost azi la masă lucrează împreună- Dacă facem lucrurile așa cum trebuie, avem șanse bune să își revină economia și să ieșim destul de repede din situația total neplăcută în care ne găsim.