Iohannis: Nu voi promova carantina la nivel național dupa alegerile parlamentare

Preşedintele Klaus Iohannis a dat asigurări, miercuri, în cadrul conferinței sale de presă de la ora 18.00, că nu intenţionează să promoveze instituirea unei carantine la nivel naţional după alegeri. "Eu nu intenţionez să promovez instituirea unei carantine la nivel naţional, un aşa numit lockdown, după alegerile parlamentare din 6 decembrie. Repet, nu există nicio […]