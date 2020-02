Iohannis: PNDL trebuie regandit, nicidecum desfiintat

Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) trebuie regândit, nu desfiinţat, a subliniat luni preşedintele Klaus Iohannis, la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România. Şeful statului le-a vorbit edililor prezenţi la eveniment despre importanţa investiţiilor eficiente pentru dezvoltarea comunităţilor locale. "Eu sunt sigur că procesul de reformare şi modernizare va intra în linie dreaptă imediat ce vom avea o majoritate parlamentară care să reflecte voinţa cetăţenilor şi îmi doresc ca acest lucru să se întâmple cât mai repede. În acest program de modernizare satul românesc este o componentă esenţială, iar una dintre priorităţi este ca marile programe naţionale de investiţii în mediul rural să fie reconfigurate, astfel încât să existe o transparentizare a acestora şi o gestionare corectă a fondurilor publice. Foarte mulţi dintre dumneavoastră aţi implementat în comunele pe care le reprezentaţi proiecte finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi au fost bani mulţi, uneori şi proiecte reuşite în multe cazuri. Banii investiţi eficient înseamnă întotdeauna dezvoltare, însă nu trebuie să trecem cu vederea neajunsurile acestui program. Tocmai de aceea spun răspicat: acest proiect trebuie regândit, nicidecum desfiinţat. Nu cred că este nimeni în această sală care doreşte să mai asistăm la acordarea banilor pe criterii politice sau la decontarea unor lucrări fictive sau prost realizate. Risipa banilor publici trebuie stopată definitiv, iar acest lucru se poate realiza printr-o abordare coerentă şi responsabilă", a afirmat preşedintele. Klaus Iohannis a precizat că un alt program absolut necesar şi care va aduce beneficii certe este cel care vizează extinderea reţelei de gaze. "Mediul rural nu poate fi condamnat, la infinit, la sărăcie şi subdezvoltare. Aproape jumătate din populaţia României nu este conectată la sistemul de canalizare şi doar unul din trei români care locuiesc în mediul rural este deservit de sistemul public de alimentare cu apă", a arătat el. Potrivit preşedintelui, există o serie întreagă de probleme care "apasă greu pe umerii" comunităţilor locale. "Am susţinut, în repetate rânduri, că dezvoltarea comunităţilor locale nu poate fi realizată în absenţa fondurilor, care nu doar că trebuie să fie suficiente pentru a acoperi nevoile de pe plan local, ci trebuie să aibă şi o alocare predictibilă. Exemplul ultimilor ani ne-a arătat ce rezultate dezastruoase se pot genera prin politici care nu ţin cont de aceste premise esenţiale. Bugete construite nerealist, ignorarea unor reguli elementare privind finanţele publice, subfinanţarea cronică a necesarului de investiţii, fonduri alocate după bunul plac al puternicilor zilei, toate aceste practici au blocat pur şi simplu dezvoltarea comunităţilor. Acea perioadă, marcată de incompetenţă şi diletantism, s-a încheiat, în sfârşit", a susţinut Iohannis. El a afirmat că actualul executiv a crescut alocările pentru acest an şi are ca priorităţi dezvoltarea rurală, sprijinirea comunităţilor locale prin programe finanţate atât de la bugetul de stat, cât şi din fonduri europene, modernizarea şi eficientizarea administraţiei publice locale. Mai mult, şeful statului a subliniat că investiţiile trebuie să se realizeze ţinând cont de nevoile din teritoriu. "Nu trebuie să mai vedem parcuri excesiv pavoazate şi costisitoare, amenajate în mijlocul câmpului sau la marginea satului, în condiţiile în care localităţile respective nu sunt racordate la reţeaua de apă şi nici la reţeaua de canalizare. Cu alte cuvinte, nu ne mai permitem să avem subdezvoltare şi risipă. Avem, totodată, nevoie de programe dedicate dezvoltării spiritului antreprenorial în mediul rural, de posibilităţi concrete de atragere a tinerilor în agricultură şi de valorificarea întregului potenţial al patrimoniului cultural de care dispune fiecare colectivitate locală", a spus Iohannis. Preşedintele a transmis că accesarea fondurilor europene trebuie să constituie o prioritate pentru fiecare administraţie din România. De asemenea, conform şefului statului, copiii din mediul rural trebuie să beneficieze de aceleaşi condiţii ca şi cei care învaţă în marile oraşe. "Depopularea satelor, abandonul şcolar, accesul la educaţia timpurie, lipsa spaţiilor de învăţământ sigure reprezintă mari îngrijorări. Pentru a găsi soluţiile adecvate acestor probleme grave, unele chiar critice, este necesară o abordare integrată, pe termen lung, care să implice atât autorităţile centrale, cât şi pe cele de la nivel local. Cu alte cuvinte, să nu mai "peticim", ci să creăm programe concrete, gestionate riguros şi, mai ales, predictibil, prin care şcoala românească de la sat să ajungă şi ea în secolul XXI", a declarat el. Klaus Iohannis a subliniat nevoia de modernizare şi eficientizare a administraţiei publice. "Administraţia publică locală trebuie să răspundă exigenţelor actuale şi să se afle, mereu, în slujba cetăţeanului. Este absolut esenţial ca transparenţa, integritatea, profesionalismul, corectitudinea şi meritocraţia să guverneze administraţia publică centrală şi locală, astfel încât calitatea vieţii românilor să se îmbunătăţească, iar serviciile oferite de instituţiile publice să fie la cel mai înalt nivel", a precizat preşedintele. În opinia şefului statului, satul românesc are un potenţial uriaş de dezvoltare, dar lipseşte un plan pe termen lung. "Iar acest plan trebuie să aibă un obiectiv prioritar: să punem punct acelor practici care perpetuează şi accentuează inegalităţile dintre mediul rural şi mediul urban. România normală nu este aceea în care unii cetăţeni au mai puţine şanse şi oportunităţi doar pentru că locuiesc la sat. Fiecare român, indiferent de locul în care trăieşte, trebuie să aibă acces la servicii publice de calitate şi să găsească în administraţia locală un partener onest. Aceasta este România normală pe care mi-o doresc şi pe care românii şi-o doresc. În final, vă asigur de tot sprijinul meu în a găsi împreună cele mai bune soluţii, pentru că dumneavoastră sunteţi parte a acestui proces de modernizare", a mai spus Iohannis. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Andreea Rotaru, imagine:Marian Vlăduț, redactare video. marilena Gheorghiță, montaj: Traian Arsenescu, editor online: Ady Ivaşcu)