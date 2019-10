Iohannis: Predictibilitatea - cuvant de ordine al oricarei guvernari responsabile; in ultimii ani, numai predictibilitate nu am avut

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că sprijinirea sectorului digital trebuie să fie prioritatea zero a oricărui Executiv, iar predictibilitatea - cuvântul de ordine al oricărei guvernări responsabile, şeful statului susţinând, însă, că, în ultimii ani, "numai predictibilitate nu am avut". "Pentru următorii ani, consider că sprijinirea dezvoltării sectorului digital ar trebui să se afle, cu titlu de prioritate zero, pe agenda oricărui Guvern - care sper că va veni după săptămâna viitoare. Predictibilitatea este cuvântul de ordine al oricărei guvernări responsabile. Dar, cum am văzut în ultimii ani, din păcate, orice numai predictibilitate nu am avut. Nu am să insist acum asupra degringoladei generate de PSD în sectoare esenţiale ale economiei naţionale şi nici asupra incapacităţii acestui partid de a înţelege că administraţia trebuie să sprijine mediul de afaceri, nu să îi distrugă speranţa şi perspectivele", a afirmat Iohannis, la expo-conferinţa GoTech World, desfăşurată la Romexpo. Preşedintele a subliniat că sectorul digital este "marea revelaţie a economiei româneşti", având în vedere că în ultimul deceniu industria IT&C a ajuns la 6% din PIB, "într-un timp record". Potrivit lui Iohannis, există peste 140.000 de profesionişti angajaţi în domeniu, iar piaţa autohtonă de profil are în prezent o valoare de circa 4,5 miliarde de euro. "Ieri am fost în Belgia, în Bruxelles, unde România participă la un mega-eveniment cultural, Europalia, şi am avut ocazia să discut cu Majestatea Sa Regele Belgiei şi cu câţiva miniştri din Guvernul belgian. Le-am spus exact aceste lucruri. La noi, în mai puţin de un deceniu, IT&C a crescut de la practic 0 la 6% şi m-au întrebat de două ori 'la 6%?!'. Deci, oamenii au fost extrem de impresionaţi de această performanţă nemaipomenită a României. Şi acest lucru vi se datorează", le-a transmis şeful statului participanţilor la eveniment. El a vorbit despre nevoia de "multiplicare a eforturilor în domeniul infrastructurii digitale" şi despre importanţa unui mediu de afaceri favorabil investiţiilor în creativitate, inovare şi tehnologie. "Faptul că suntem azi, aici, arată hotărârea noastră de a lucra împreună pentru a schimba lucrurile în bine, în această direcţie", a spus preşedintele. Potrivit lui Iohannis, "de la an la an, iniţiativele orientate spre digitalizare în economia şi în societatea românească devin tot mai numeroase şi mai consistente" iar statul trebuie să încurajeze şi să susţină, prin cadrul legislativ, acest proces de modernizare. "Inteligenţa artificială, automatizarea, tehnologiile 3D şi altele asemenea au deschis noi perspective în industrie, transporturi, energie, agricultură, dar şi în administraţie şi în sfera serviciilor publice. Competenţele viitorului evoluează încet, dar sigur, de la abordări teoretice la iniţiative foarte concrete. Astfel ajungem la o calitate a vieţii mai bună, la afaceri prospere, profitabile, şi la o dezvoltare durabilă", a evidenţiat el. Şeful statului s-a declarat încântat să vadă în cadrul evenimentului nu doar companii competitive, ale căror produse sunt prezente în toată lumea, ci şi mulţi tineri care şi-au încercat "talentul tehnologic şi antreprenorial" prin construirea de start-up-uri inovatoare. "În ecuaţia progresului, eu cred că cea mai puternică forţă este cea a ideilor transformate în realitate. De aceea, astăzi, poate mai mult ca oricând este nevoie ca liderii comunităţii de afaceri să devină un exemplu şi totodată un punct de sprijin pentru tinerii antreprenori. Sectorul IT&C trebuie să devină un vârf de lance în dezvoltarea economiei şi a societăţii, atât prin liderii consacraţi, cât şi prin cei intraţi recent pe piaţă", a afirmat el. Klaus Iohannis a precizat că a oferit Înaltul Patronaj proiectului "România TechNation", care va demara săptămâna viitoare şi este "dedicat impulsionării transformării României prin tehnologie". AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Claudia Stănescu, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: presidency.ro