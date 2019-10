Iohannis: Premierul demis nu are nicio legitimitate de a propune un candidat pentru pozitia de comisar european

Preşedintele Klaus Iohannis susţine că premierul demis, Viorica Dăncilă, nu are nicio legitimitate de a propune un candidat din partea României pentru poziţia de comisar european şi îi solicită să nu transmită nicio astfel de nominalizare preşedintelui ales al CE, Ursula von der Leyen. "Premierul demis, doamna Viorica Dăncilă, refuză să înţeleagă că odată cu pierderea calităţii de prim-ministru a pierdut şi orice legitimitate de a mai face vreo propunere pentru poziţia de comisar european, care îi revine României. O avertizez din nou pe doamna Dăncilă să înceteze orice demers legat de nominalizarea unui candidat pentru aceasta poziţie şi să nu transmită nicio propunere către preşedinta aleasă a Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen. Desemnarea unui comisar european din partea ţării noastre de către un Guvern care nu mai are niciun fel de atribuţii constituţionale şi legale în acest sens este un gest iresponsabil, de sfidare atât a cetăţenilor români, cât şi a partenerilor europeni", susţine Iohannis, într-o declaraţie de presă publicată de Administraţia Prezidenţială. El arată că doar un nou Guvern învestit de Parlament are întreaga legitimitate, dar şi obligaţia de a transmite urgent la Bruxelles o propunere de comisar european. "Este esenţial ca un nou Cabinet să obţină cât mai repede votul Legislativului pentru a rezolva toate problemele stringente generate de guvernarea dezastruoasă a PSD, inclusiv desemnarea unui candidat credibil şi profesionist din partea României în Comisia Europeană. Tergiversarea în Parlament de către PSD a procedurilor care să ducă la votarea noului Executiv nu face altceva decât să dăuneze şi mai mult credibilităţii ţării noastre, deja afectate de Guvernul Dăncilă", adaugă şeful statului. Premierul demis Viorica Dăncilă l-a propus pe fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene Victor Negrescu pentru funcţia de comisar european din partea României. Informaţia a fost confirmată marţi, pentru AGERPRES, de către Negrescu. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Peia, editor: Claudia Stănescu, editor online: Ady Ivaşcu)