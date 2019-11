Iohannis promite ca va sprijini candidatura municipiului Baia Mare la titlul de Capitala Europeana a Tineretului

Preşedintele Klaus Iohannis, candidatul PNL la alegerile prezidenţiale, a declarat, vineri seara, că va susţine candidatura municipiului Baia Mare la titlul de Capitală Europeană a Tineretului în anul 2022, potrivit Agerpres.

"Categoric! Înainte să vin am întrebat am întrebat pe consilierii mei care sunt temele de Baia Mare şi am aflat că există această intenţie. Eu clar o să sprijin asta", a declarat Iohannis presei.

Primăria municipiului Baia Mare e singurul oraş din România care s-a angajat să finanţeze din resurse proprii desfăşurarea evenimentului de Capitală Europeană a Tineretului în anul 2022. Alături de Baia Mare în obţinerea titlul capitală mai candidează alte 4 oraşe - Poznan din Polonia, Tirana din Albania, Kazan din Rusia şi Varazdin din Croaţia. Decizia urmează să fie luată la Bruxelles de juriul Forumului European de Tineret.

Citește și: Florin Iordache: Nu ne este rușine cu Viorica Dăncilă! O să vedeți în turul doi ce figură frumoasă va face

Candidatul PNL la alegerile prezidenţiale s-a aflat în cursul serii de vineri în municipiul Baia Mare, pentru a participa la o întâlnire cu membrii şi simpatizanţii PNL din Maramureş, găzduită de Sala Sporturilor "Lascăr Pană". La reuniune au fost prezenţi în jur de 2.000 de persoane.

De la sediul PNL Maramureş, unde a avut o întâlnire cu conducerea filialei locale, preşedintele s-a deplasat pe jos până la Sala Sporturilor şi s-a oprit de mai multe ori pe traseu pentru a discuta cu cetăţenii care se aflau pe stradă.