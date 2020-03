Iohannis promite masuri economice și face apel la pensionari sa ramana in casa

Președintele Klaus Iohannis a făcut luni un nou apel la unitate și solidaritate către români, spunând că situația este tragică și că inevitabilul s-a produs și au apărut primele decese provocate de infecția cu coronavirus. Șeful statului i-a îndemnat pe pensionari să stea în casă în această perioadă, aceasta fiind singura cale prin care se The post Iohannis promite măsuri economice și face apel la pensionari să rămână în casă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.