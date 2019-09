Președintele Klaus Iohannis a lansat, miercuri, într-o declarație de presă, un atac dur la adresa PSD. Iohannis a spus că PSD nu a făcut nimic din ceea ce ar fi trebuit să facă pentru ca un caz ca cel de la Caracal să nu se mai întâmple. ”Se impune, resetarea Statului, pentru că direcția în The post Iohannis: PSD a eșuat. Se impune o resetare a statului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.