Iohannis: PSD a numit in functii, consecvent, multe persoane apropiate incompetente. PNL a numit persoane pregatite

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca PNL a numit, probabil, in functii oameni apropiati deoarece masurile decise de Guvern trebuie puse in practica de cei care sunt "pe aceeasi linie", dar acestea trebuie sa indeplineasca conditiile cerute de lege, seful statului sustinand, insa, ca PSD a numit, consecvent, in posturi numai persoane apropiate, "foarte multe incompetente".