Iohannis: PSD, pentru Romania, a fost si este o catastrofa

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat sâmbătă, la Adunarea Regională a organizaţiilor PNL Sud-Vest Oltenia de la Craiova, că Partidul Social Democrat a fost o catastrofă pentru România şi i-a îndemnat pe liberali să se implice pentru câştigarea alegerilor, deoarece trebuie să reconstruiască "ce a stricat PSD". "PSD-ul, pentru România, a fost şi este o catastrofă. Cum am ajuns aici, cum am ajuns noi, românii, în această situaţie? Ei bine, prin alegeri, prin alegeri am ajuns aici. În decembrie 2016, PSD-ul a fost ales cu un program care promitea românilor de toate. Atunci au promis şi salarii, şi pensii, şi autostrăzi, şi spitale, şi şcoli, şi marea cu sarea şi nu au realizat nimic. În schimb, au reuşit ei, PSD-iştii, să îşi înşurubeze neamurile, prietenii, membrii de partid în multe, multe poziţii publice. Oamenii competenţi pe care îi are România au trebuit să facă loc pentru aceşti incompetenţi, care aproape că au reuşit să distrugă sistemele publice din România, care aproape au reuşit să înlăture democraţia din România, dar unii ne-am opus - unii, unii ne-am opus tot timpul, cum se spune, am fost pe fază, ne-am folosit instrumentele constituţionale şi am oprit foarte multe din prostiile, din nesimţirile pe care le-au planificat PSD-iştii pentru România", a spus şeful statului. El a afirmat că pe 26 mai, PNL a câştigat europarlamentarele şi referendumul, lucru care a arătat că românii nu mai vor PSD. "Fără PSD, dragii mei, România ar fi fost o ţară în rând cu celelalte europene şi au arătat românii atunci, pe 26 mai, ce vor ei de fapt: ei vor PNL. Aşa se trag concluziile după alegeri, cine a câştigat, acela este chemat, dar nu este aşa de simplu, fiindcă acelea au fost doar primele alegeri dintr-o serie de alegeri. Urmează în noiembrie alegerile prezidenţiale, urmează alegerile locale, urmează alegerile parlamentare. Eu cred că cel mai bine ar fi să le câştigăm împreună pe toate! Şi să ne apucăm, dragii noştri, dragii mei, de treabă. Fiindcă este multă, multă muncă care ne aşteaptă", a adăugat preşedintele. Iohannis le-a spus liberalilor că trebuie să facă o echipă care să reconstruiască "ce a stricat PSD". "Trebuie să reconstruim ce a stricat PSD. Trebuie să modernizăm România. Trebuie să ajungem, într-un final, la ceea ce am numit şi ce scrie pe toate afişele mele: la o ţară normală! E prea mult ce vreau eu? E prea mult pentru români să aibă ţara lor, o ţară europeană, o ţară modernă, o ţară normală? Nu cred că este prea mult şi nu cred că este o pretenţie exagerată. Eu cred că România normală i se cuvine fiecărui român! Dar pentru asta, dragii mei, trebuie să punem umărul, trebuie să muncim, trebuie să facem o echipă. Trebuie să facem o echipă, voi cu mine şi cu alte forţe politice pro-europene, cu alte formaţiuni democratice care vor să meargă împreună cu noi pe această cale. Acest lucru este posibil. Acest lucru se poate. Însă acest lucru, ne place, nu ne place, trebuie făcut cu cineva care conduce munca de reconstrucţie, de europenizare, de modernizare", a mai afirmat şeful statului. Preşedintele Klaus Iohannis a participat la Adunarea Regională a organizaţiilor PNL Sud-Vest Oltenia, care reuneşte circa 1.500 de membri ai partidului, parlamentari, aleşi locali şi simpatizanţi. Vineri, şeful statului şi-a depus, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru un nou mandat. AGERPRES/(A - autor: Gheorghe Pietrar, editor: Florin Marin, editor online: Simona Aruştei)