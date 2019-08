Iohannis raspunde Secției de Judecatori a CSM: ” Opinia Secției este ingrijoratoare!”

Criticat extrem de dur de Secția de Judecători a CSM pentru că respingerea Danei Gîrbovan ca propunere pentru funcția de ministru al Justiției, Klaus Iohannis vine cu o contrareplică : “Opinia secției e îngrijorătoare și vulnerabilizează”, a spus președintele Iohannis. Secția de judecatori a CSM a transmis în cursul zilei de joi un comunicat de The post Iohannis răspunde Secției de Judecători a CSM: ” Opinia Secției este îngrijorătoare!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.