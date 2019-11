Iohannis reactioneaza la Fake News-ul PSD: Asa stie PSD sa faca campanie

Preşedintelea reacţionat, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, la atacurile de tiplansate în ultimele zile dela adresa sa, scrie digi24.ro. Klaus Iohannis spune că „aşa ştie PSD să facă campanie” şi că „în acest fel îşi fac singuri un deserviciu”.„O să lea dea alegătorii un răspuns foarte convingător”, a mai declarat preşedinteleKlaus Iohannis a reiterat faptul că nu va participa la o dezbatere cupentru că „PSD-ul nu merită să fie legitimat” şi a mai spus că va participa, marţi, la dezbaterea cu jurnalişti, politologi şi alţi formatori de opinie.: Cum răspundeți atacurilor PSD din ultima perioadă, acelor fake news-uri, gen cască și celelalte?: Nu am de când să răspund la atacurile PSD, dar pot să vă spun ce am spus și acum o jumătate de oră, la o întâlnire cu primarii – încet, dar sigur, se vede fața foarte urâtă a PSD, împroașcă venin, minciuni, fake news. Acesta este PSD, așa știu ei să își facă campanie și cred că în acest fel își fac singuri un deserviciu, nu este nevoie să le dăm un răspuns, o să le dea alegătorii un răspuns foarte convingător.Vă veți duce la întâlnirea de mâine cu doamna Dăncilă?Eu o să merg marți la întâlnirea pe care o organizez eu cu politologi, jurnaliști, cu formatori de opinie. Vom avea o discuție așezată și foarte bună și lămuritoare pentru români.Dar vă susțineți poziția de a nu merge la o dezbatere cu doamna Dăncilă?Da, acea poziție a fost a mea de la bun început și rămâne cum am stabilit.: Domnule președinte, nu credeți că forțând un pic PNL să intre la guvernare și să își asume, nu vor păți același lucru ca Guvernul Cioloș și în loc să scăpați de PSD, veți scăpa de PNL?): Nu, absolut deloc! Să știți că aici stau foarte liniștit. PNL este foarte bine pregătit și deja încep să apară primele rezultate. Sunt foarte optimist și românii pot fi la fel de optimiști.: În caz că se va întâmpla același lucru ca și cu Guvernul Cioloș, vă veți da demisia?: Nu știu ce s-ar putea întâmpla altceva decât o guvernare bună.: Domnule Iohannis, recent, ați declarat că poate cea mai mare realizare din mandatul dumneavoastră a fost înlăturarea PSD. Aș vrea să vă rog să numiți alte două realizări, una pe plan intern și alta pe plan extern: Ați venit cu o serie de întrebări. Păi, puteți să vă alegeți care din ele, poate luăm una, așa, mai de la începutul mandatului, când am convins toate partidele parlamentare să semnăm acel Pact pentru 2% pentru Apărare, care ne-a adus realmente într-o poziție privilegiată și foarte respectată în NATO și, dacă vreți, poate mai spre sfârșitul mandatului, acel Summit de la Sibiu, unde i-am adunat pe toți liderii importanți din Europa și le-am arătat fața frumoasă a României.: Mulți dintre români se întreabă de ce refuzați o confruntare cu Viorica Dăncilă?: Din motivele pe care le-am expus. Fiindcă PSD-ul nu merită să fie legitimat, PSD-ul a guvernat împotriva românilor. Doamna Dăncilă a mimat un politician democrat și nu pot să intru într-o dezbatere cu o persoană care reprezintă un partid care a guvernat, efectiv, împotriva românilor.: Recent, în ședințele PSD, au existat niște vorbe, citez “O fi ea proastă , dar este proasta noastră”. Ce părere aveți dumneavoastră?: Așa ceva nu pot să comentez.Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanța