Iohannis: Recastigarea increderii in institutii, prin eliminarea celor care nu-si fac datoria

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că în şedinţa CSAT au fost analizate rapoartele MAI şi STS cu privire la cazul Caracal, adăugând că cetăţenii trebuie să îşi recapete încrederea în stat prin eliminarea definitivă din sistem a celor care nu-şi fac datoria. "Cetăţeanul trebuie să-şi recâştige încrederea în stat şi în instituţii, să se simtă protejat în ţara sa, iar un prim pas obligatoriu este eliminarea definitivă din sistem a celor care nu îşi fac această datorie", a spus Iohannis la Palatul Cotroceni după şedinţa CSAT. El a arătat că drama de la Caracal "ne arată unde este dus statul, cu instituţiile lui, atunci când pe primul loc sunt puse salvarea şi protejarea infractorilor şi când deschiderea porţilor închisorilor devine grija decidenţilor politici". "Modificările aduse Legilor justiţiei, valul de pensionări din sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională, recursul compensatoriu, toate acestea au generat grave vulnerabilităţi la adresa securităţii naţionale, cu efecte dintre cele mai dramatice pentru siguranţa oamenilor. Am ajuns aici pentru că guvernele din ultimii ani au umplut ţara de incompetenţi în funcţii, au dat afară prea mulţi profesionişti, au pus în schimb slugi şi oameni incapabili", a adăugat Iohannis. Şeful statului a subliniat că prioritatea zero a clasei politice trebuie să fie garantarea siguranţei cetăţeanului. "Corupţia şi incompetenţa distrug statul, deprofesionalizează instituţii. Garantarea siguranţei cetăţeanului trebuie să fie prioritatea zero a întregii clase politice. Dreptul la viaţă este cel mai important drept al omului şi este obligatoriu ca întregul proces de reparare a legilor şi a instituţiilor distruse în ultimii ani de guvernarea PSD-ALDE să pornească de aici", a mai spus preşedintele Iohannis. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea)