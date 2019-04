Iohannis refuza propunerile Guvernului pentru remanierea celor trei miniștri

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că refuză toate cele trei propuneri de miniştri venite de la Viorica Dăncilă, pentru ministerele Fondurilor Europene, Românilor de pretutindeni şi Justiţiei. ”Suntem în fața unei remanieri pe care am refuzat-o. Parlamentul încearcă o restructurare, vom vedea dacă vor reuși, dar aș trata-o ca pe o încercare de a-l ocoli The post Iohannis refuză propunerile Guvernului pentru remanierea celor trei miniștri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.