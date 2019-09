Iohannis, replica pentru Barna: Sunt un pompier atomic

Președintele Klaus Iohannis a reacționat râzând la atacul lansat de Dan Barna, liderul USR, care și-a depus astăzi candidatura la BEC. Liderul USR Dan Barna l-a criticat, vineri, pe Klaus Iohannis spunând despre acesta că a fost “un pompier pentru momentele când casa a luat foc și se prăbușea”. Liderul USR a mai spus că dacă președintele The post Iohannis, replică pentru Barna: Sunt un pompier atomic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.