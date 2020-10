Iohannis: Romania nu are capacitatea pur si simplu pentru testarea in numar foarte mare. Nu avem dotarile, nu avem personalul pentru asa ceva

Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca Romania nu are capacitatea de a face testarea in masa a populatiei, neavand nici dotari, nici personalul necesar pentru acest lucru. "Testarea in masa nu este recomandata decat de persoane care vor sa para interesante", a sustinut Iohannis, mentionand ca este recomandata testarea persoanelor suspecte.