Iohannis saluta adoptarea ''Parametrilor privind relatia dintre majoritate si opozitie intr-o democratie'' de Comisia de la Venetia

Preşedintele Klaus Iohannis salută adoptarea de către Comisia de la Veneţia a "Parametrilor privind relaţia dintre majoritate şi opoziţie într-o democraţie: listă de criterii", informează un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale. Administraţia Prezidenţială arată că acest document adoptat de Comisia de la Veneţia pe 21 iunie prevede o serie de principii generale care trebuie să guverneze relaţia dintre majoritate şi opoziţie într-o democraţie şi o listă de criterii care includ standarde ce trebuie respectate pentru a asigura corecta aplicare a acestor principii, pentru prezervarea pluralismului politic veritabil şi a rolului opoziţiei parlamentare în calitate de contrapondere politică şi alternativă viabilă la guvernare. Conform sursei citate, elaborarea acestor parametri a fost motivată de evoluţiile îngrijorătoare dintr-o serie de state europene, în care democraţia şi statul de drept au fost afectate de comportamente politice abuzive ale majorităţilor aflate la putere prin înlăturarea sistemului de control democratic (checks and balances) asupra puterilor majorităţii, prin adoptarea grăbită de acte normative fără dezbatere politică veritabilă şi transparentă, prin numiri sau destituiri abuzive de oficiali ai unor agenţii independente sau de judecători. Toate acestea au condus la vulnerabilizarea şi reducerea democraţiei şi la relaţii tensionate între majoritate şi opoziţie. Printre principiile generale incluse în Parametrii elaboraţi de Comisie, considerate drept garanţii pentru opoziţie, fără respectarea cărora există riscul ca o democraţie constituţională să se transforme într-un regim autoritar, se numără: respectarea valorilor pluralismului şi libertăţii; criticile opoziţiei să nu fie privite ca un element distructiv şi ca lipsă de acceptare a rezultatelor alegerilor, iar vocea opoziţiei să fie auzită şi respectată; existenţa unui sistem democratic de control reciproc (checks and balances) între instituţiile statului, sistem care include şi societatea civilă şi presa liberă; principiul cooperării loiale şi constructive între organele statului pentru realizarea interesului public, ceea ce presupune control şi respect reciproc între instituţiile statului; principiul responsabilităţii împărtăşite între majoritate şi opoziţie faţă de societate (sau principiul solidarităţii politice) - atât majoritatea, cât şi opoziţia trebuie să acţioneze pe baza angajamentului comun şi responsabil faţă de interesul public al cetăţenilor, iar majoritatea trebuie să acţioneze în exercitarea puterii cu auto-reţinere şi cu respect faţă de opoziţie, într-o manieră incluzivă şi transparentă, având în vedere că în viitor ar putea deveni la rândul său opoziţie, în conformitate cu regulile democratice. De asemenea, printre principii se numără faptul că măsurile adoptate de majoritate nu trebuie să afecteze statul de drept şi nu trebuie să vizeze modificarea regulilor "jocului" democratic, care înseamnă până la urmă posibilitatea alternării la putere prin alegeri libere şi corecte (majoritatea nu ar trebui să abuzeze de puterile sale pentru a face imposibil sau foarte dificil ca minoritatea să devină majoritate; dacă regulile jocului democratic trebuie schimbate, schimbarea nu trebuie să fie prea uşor de făcut, trebuie să fie transparentă şi precedată de o consultare publică adecvată, nu trebuie să vizeze subminarea principiilor fundamentale ale sistemului democratic şi a statului de drept şi trebuie să respecte drepturile minorităţii), iar sistemul democratic să permită un proces eficient de luare a deciziilor; interacţiunea dintre majoritate şi opoziţie trebuie să respecte întotdeauna imperativul de asigurare a unui echilibru corect între interesele legitime ale majorităţii şi ale opoziţiei, ambele având o datorie politică de cooperare loială şi constructivă. Potrivit sursei citate, elaborarea şi adoptarea acestui document foarte important, de referinţă, al Comisiei de la Veneţia, a fost sprijinită de România inclusiv prin organizarea, la Bucureşti, de către Administraţia Prezidenţială şi Comisia de la Veneţia, cu sprijinul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în perioada 6-7 aprilie 2017, a Conferinţei internaţionale "Interacţiunea dintre majoritatea politică şi opoziţie într-o democraţie", sub Patronajul Preşedintelui României şi al Secretarului General al Consiliului Europei. Preşedintele Klaus Iohannis a exprimat susţinerea sa pentru acest demers al Comisiei de la Veneţia încă din ianuarie 2017, în discursul susţinut în faţa Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. "Avem nevoie de societăţi democratice solide, în care majorităţile nu abuzează de drepturile lor legitime numai pentru că sunt o majoritate, de societăţi în care principiul cooperării loiale şi constructive între instituţiile democratice funcţionează ireproşabil. Într-o societate democratică, critica normală exercitată de opoziţie nu poate fi văzută ca element distructiv şi nu poate fi interpretată ca lipsă a acceptării rezultatelor scrutinului democratic. Este doar o parte - la fel de legitimă ca efortul şi activitatea majorităţii - a unui sistem democratic liberal sănătos, de care cu toţii avem nevoie dacă dorim să gestionăm cu succes actualele provocări ale prezentului", afirma şeful statului la acea dată. AGERPRES/(AS-autor: Florentina Peia, editor: Mihai Simionescu, editor online: Simona Aruştei)