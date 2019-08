Iohannis transforma criza de Guvern in criza politica

Sorin Rosca Stanescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Raspunsul pe care l-a dat Iohannis miercuri solicitarii premierului Dancila transforma instantaneu criza guvernamentala intr-o criza politica. Criza guvernamentala a fost generata de remanierea guvernamentala, peste care s-a suprapus plecarea ALDE din coalitie si eliberarea din functie a unei noi serii de ministri. O situatie care a lasat Executivul descoperit si la mana presedintelui Klaus Iohannis. Pentru ca doamna Dancila nu a mai putut face in aceste conditii o restructurare prin Parlament. Nemaicontand pe suficiente voturi. Klaus Iohannis a reusit performanta electorala de a transforma aceasta criza in una politica, atribuind-o exclusiv doamnei Dancila. Ce urmeaza? Sa citim criza in cheia ...