Iohannis: Trebuie facuta o educatie antreprenoriala reala; Romania are nevoie de capital autohton romanesc

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că în şcoli trebuie făcută o educaţie antreprenorială reală şi că România are nevoie de capital autohton românesc. "Trebuie făcută o educaţie antreprenorială reală. Reală! Atenţie! Toată lumea are impresia că, dacă trimitem în şcoală pe unii care predau o materie care se numeşte Educaţie antreprenorială, am rezolvat problema. Nu e chiar aşa! Nu poţi să trimiţi la şcoală să predea oamenii ceva ce, de fapt, nu se pricep să facă. Ştiţi foarte bine că am avut - generaţia noastră, precum domnul prim-ministru şi cum mine - am avut profesorii de Economie politică şi Socialism. Oameni de multe ori respectabili, dar care nu au absolut, dar absolut nicio treabă cu educaţia antreprenorială - găsindu-i în şcoală li se dă Educaţia antreprenorială. Nu putem să ne ascundem la infinit după deget. Trebuie să abordăm problema, să o rezolvăm, dar într-un mod serios şi sustenabil. În acelaşi fel, nu cred că este bine să lăsăm manageri să înveţe singuri la locul de muncă, mulţi dintre dumneavoastră aţi reuşit, felicitări! Fiecare ştie cum a făcut-o, uitând-se aici, acolo, vorbind cu unul şi cu altul. Dacă v-aţi uitat cum funcţionează acest sistem, cum ziceam noi mai demult - în ţările cu apă caldă, în vestul Europei, există şcoli pentru oameni de afaceri, şcoli care le permit să înveţe baza, un pic de management, un pic de contabilitate, un pic de politică de personal, un pic de afaceri internaţionale şi aşa mai departe. Sigur că dumneavoastră aţi muncit şi aţi prins cumva aceste lucruri, dar dacă continuăm aşa o să rămâneţi aşa puţini cum sunteţi acum", a afirmat Iohannis, la evenimentul "Topul naţional al firmelor private din România". El a subliniat că ţara are nevoie de capital autohton românesc. "Fără antreprenori autohtoni aşa ceva nu se dezvoltă! Nu mă înţelegeţi greşit, nu am absolut nimic împotriva investitorilor străini, ei sunt bine veniţi şi au reuşit să ridice nivelul antreprenoriatului românesc, dar dacă vrem să facem următorul pas trebuie să dăm o şansă tinerilor să înveţe cum să fie antreprenori de succes. Nu toţi vor reuşi, dar considerabil mai mulţi decât acum", a arătat Iohannis. Şeful statului a spus că în România există prea puţine firme şi antreprenori. "Aud foarte des (...) că ne aflăm într-o tranziţie dintr-un capitalism clasic într-o societate a cunoaşterii, cum aud foarte des pe unii care comentează politica că noi am scăpat demult de comunism şi ne îndreptăm spre o societate matură. Vă spun drept că şi într-una şi într-alta suntem cam departe de obiectiv şi în consecinţă cred că trebuie să mergem şi să eliminăm rădăcina răului. Nu putem să construim o societate democratică matură folosind metode şi structuri din '67, este clar, cum nu putem să trecem într-o etapă de piaţă matură, cu firme multe care se bazează pe inteligenţă artificială, pe cunoaştere la modul general, până când nu avem o bază serioasă. În România avem mult-mult prea puţini antreprenori, avem mult prea puţine firme şi mult prea puţin respect pentru economia reală şi toate aceste lucruri trebuie abordate frontal. Altfel, cu măsuri de tip Ordonanţa 114 şi aşa mai departe nu facem doi paşi înainte şi unul înapoi, ci invers, unul înainte şi doi înapoi. Este foarte clar şi vă spun şi repet ce am tot spus zilele acestea: răsuflu uşurat că am scăpat de acel guvern toxic!", a punctat preşedintele. Klaus Iohannis a opinat că o Românie antreprenorială se poate construi prin crearea unui cadru echitabil pentru dezvoltarea firmelor, reducerea birocraţiei, încurajând oamenii care fac performanţă. "Avem companii de stat care sunt datoare la stat de zeci de ani şi în fiecare an mai vine cineva şi le mai înlesneşte existenţa. Nu putem să mergem aşa mai departe", a afirmat Iohannis. El a subliniat că trebuie realizate reforme structurale. "Cu cât tragem mai mult de timp, cu atât vor fi mai dureroase", a subliniat el. Preşedintele a primit din partea organizatorilor evenimentului premiul "Preşedinte pentru România 2.0". "Este o surpriză foarte plăcută şi dedic acest premiu românilor", a afirmat şeful statului. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ady Ivaşcu)