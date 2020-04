Klaus Iohannis a anunțat că îi va cere ministrului de interne, Marcel Vela, să revină asupra acordului încheiat cu Biserica Ortodoxă. De cealaltă parte, ministrul Vela neagă informaţiile conform cărora preşedintele Klaus Iohannis nu ar fi fost de acord cu măsurile anunţate, marţi seara, legate de sprijinul acordat bisericilor în vederea împărţirii Luminii Sfinte şi The post Iohannis: Voi cere revenirea asupra acordului cu Biserica. Vela: Președintele și premierul au fost la curent cu acest acord appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.