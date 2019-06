Iohannis vrea o functie de top a UE pentru Europa de Est, insa nu pentru el: Vreau sa fiu Presedintele Romaniei

Klaus Iohannis si-a exprimat inca o data, la Bruxelles, intentia de a continua sa fie presedintele Romaniei, in contextul in care numele sau a fost vehiculat in discutiile privind ocuparea unui post la Consiliul European sau chiar la Comisia Europeana. In acelasi timp, seful statului roman a declarat ca este "inacceptabil sa nu avem o persoana intr-o functie importanta care provine din tarile care au devenit mai recent membre ale Uniunii Europene".