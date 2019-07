Ion Caramitru acuza un linsaj mediatic si spune ca nu are ce sa-si reproseze ca director al Teatrului National din Bucuresti

Directorul Teatrului National din Bucuresti, Ion Caramitru, spune, intr-o scrisoare deschisa adresata "oamenilor, in general, spectatorilor, in special, prietenilor si celor care nu-i sunt prieteni", ca nu are sa-si reproseze "mai nimic, nici privind conduita civica, nici profesionala si nici materiala", iar cauza sa este "salvarea de la inactivitate si faliment a TNB si a principalelor institutii nationale ale Romaniei, aflate in directa legatura cu Ministerul Culturii".