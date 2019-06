Ion Caramitru face o profeție APOCALIPTICA: 'Dupa calculele mele de artist 'liber cugetator', ne aflam in fata unui faliment'

Ion Caramitru, managerul Teatrului Naţional Bucureşti, a explicat joi, printr-un comunicat că, după calculele sale de artist "liber cugetător", situaţia culturii româneşti este în faliment la vedere, faliment "care ţine de proasta gospodărire a întregului sistem financiar românesc", potrivit news.ro.

"Deşi am fost la ministru împreună cu 20 de manageri din ţară, toate operele naţionale, toate teatrele naţionale, Muzeul Naţional de Istorie, Muzeul de Artă, ”Antipa” etc., cu un document trimis sub semnătura mea şi a lor, pentru a discuta faţă în faţă despre acest faliment în care suntem aduşi, nu am ajuns la nicio concluzie", a explicat Ion Caramitru, joi, în faţa colectivului TNB.

El a relatat că teatrul pe care îl conduce are în prezent 54 de oameni din afară, deşi a solicitat de ani de zile mai multe posturi, dintre care 39 deservesc scena.

"Fără aceşti oameni teatrul nu poate funcţiona. Numai că aceşti oameni, angajaţi printr-o agenţie de forţă de muncă, ne costă cu 24% mai mult, fiecare. Conform legii, ei trebuie să aibă salariul pe care îl au şi angajaţii teatrului, la care se adaugă, în plus, 19% TVA şi 5% comisionul acelei agenţii. Printre ei se află oameni de o calitate excepţională, oameni care lucrează în teatru de un timp, care s-au specializat şi pe care, dacă i-am pierde, am avea numai de suferit. Nu mai găsim oameni de specialitate pentru teatru. Dacă am avea posturi, i-am angaja imediat. Am explicat d-lui ministru, nu o dată, că dacă am primi posturi, am face o economie", a explicat Caramitru.

Managerul TNB a explicat motivele pentur care instituţia de cultură se află în impas financiar, unul dintre acestea fiind aprobarea cu întârziere a bugetuluid e stat pe anul în curs.

"Conform legii, bugetul statului român ar fi trebuit să apară din noiembrie, anul anterior, şi să fie votat pentru a deveni operaţional începând cu 1 ianuarie 2019. În realitate, el a fost aprobat abia în aprilie 2019, devenind operaţional abia în luna mai. Au mai fost situaţii de acest gen, dar nu atât de grave. Ca să ajungă la instituţiile din subordine, după ce el este repartizat prin ministere, mai ia un timp destul de lung, astfel încât momentul zero, momentul în care teatrul nostru, de exemplu, putea să înceapă orice activitate, legală, din punct de vedere al deschiderii finanţării, este momentul în care ministrul ne aproba Programul minimal", a mai precizat Caramitru.

Teatrul Naţional a devenit astfel operaţional abia la mijlocul lunii mai pentru că, până atunci nu au putut cheltui decât ce permitea legea.

"Din aceste sume pe care le-am avut la dispoziţie, am putut face două spectacole, "Preşul", de Ion Băieşu, la Sala Studio şi "Class" la Sala Atelier. Două spectacole, cu cheltuieli relativ mici. (…) Cum abia în 15 mai am avut liber la cheltuieli, vă daţi seama că într-o lună nu puteam deschide finanţarea, să facem decoruri, să facem costume, să plătim contracte de drepturi de autor etc, să rezervăm sala pentru alte premiere de anvergură. La ora aceasta, nu pot să vă spun ce alte spectacole se vor face în acest an, pentru că nu vă pot spune care este situaţia la zi!", a mai explicat el.

Până în acest an, TNB a avut o producţie, în medie, de opt spectacole pe an, adică două pe fiecare sală din cele patru unde îşi desfăşoară activitatea, respectiv o premieră la fiecare două luni pe sală.

"Am tot trimis la minister diferite documente, nu puţine, în legătură cu această problemă. Anul acesta, în cel mai fericit caz, am putea realiza patru premiere, deci jumătate din producţia anului trecut", a punctat managerul.

Potrivit acestuia, Ministerul Culturii a redus teatrului bugetul capitolului ”Bunuri şi Servicii” cu două milioane de lei şi a impus obligaţii la capitolul ”Venituri proprii” de un milion de lei. "Cu alte cuvinte, primim mai puţini bani pentru producţii şi ni se creşte valoarea vânzării producţiilor pe care nu le putem face de fapt, sau le facem pe jumătate", a precizat Ion Caramitru.

Conform directorului TNB, după ce bugetul a fost aprobat de Ministerul Culturii în termenii trimişi de contabilitate, ţinând cont de cele două milioane care au scăzut la buget de la capitolul Bunuri şi Servicii şi de mărirea veniturilor proprii, după ce s-au semnat aceste documente, a venit o nouă dispoziţie, de data aceasta de la Ministerul de Finanţe, adresă prin care Teatrul a fost înştiinţat că are dreptul să cheltuiască doar 30% din bugetul aprobat.

Caramitru speră să aibă o întâlnire faţă în faţă cu ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, şi cu premierul Viorica Dăncilă.

Aflat la limita supravieţuirii artistice din cauze drasticelor restrângeri bugetare, Teatrul Naţional "I.L. Caragiale", asemenea multor alte instituţii de cultură, este obligat să îşi limiteze, deocamdată, activităţile. Situaţia financiară precară face ca să fie asigurată o singură premieră spectatorilor de teatru din septembrie.

Deschiderea stagiunii 2019 - 2020 la TNB va avea loc la Sala Studio, cu premiera spectacolului "Neguţătorul din Veneţia", de William Shakespeare, în regia şi versiunea scenică a lui Alexander Morfov, cu Ion Caramitru, Richard Bovnoczki, Alexandru Potocean, Ada Galeş în rolurile principale, secondaţi de o distribuţie numeroasă. Decorurile: Alexander Morfov şi Gabi Albu, Costumele: Liliana Cenean, Coregrafia: Inga Krasovska, Light Design: Chris Jaeger.