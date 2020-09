Ion Caramitru: Oamenii nu au temeri sa vina la teatru; se vor simti protejati de normele care se aplica in sala

Managerul Teatrului Naţional din Bucureşti, Ion Caramitru, a afirmat luni că oamenii nu au temeri să vină la teatru, mai ales că se vor simţi protejaţi de normele care se aplică în sălile de spectacol. El a afirmat că, deşi guvernul a anunţat că sălile de teatru se pot deschide începând cu 1 septembrie, acest lucru nu a fost posibil, deoarece trebuie puse la punct o serie de norme obligatorii. "Chiar dacă Guvernul a anunţat că sălile de teatru se deschid de la 1 septembrie, lucrul nu este posibil pentru multe motive şi în special pornind de la normele obligatorii: sălile trebuie nebulizate, adică curăţate de posibile infectări, trebuie reglate toate sistemele de aer condiţionat, trebuie făcut un anumit tip de întreţinere. Pe urmă, la fiecare spectacol care se reia trebuie făcută o repetiţie specială ca să pună în operă normele de distanţare a actorilor - sunt scene mai periculoase din punctul ăsta de vedere - deci foarte multe măsuri care trebuie luate înainte de a deschide sălile. Dacă regimul normativ pentru spectatori este unul clasic - i se ia temperatura, are mască, distanţa de un scaun liber între două scaune ocupate, norma de ocupare fiind de maxim 50%, dar nu mai mult de 500 de locuri, în funcţie de mărimea sălii, toate aceste norme sunt mai uşor de pus în practică decât ceea ce se întâmplă pe scenă, unde noi nu ne putem mişca cu mască, evident, şi măsurile sunt mult mai drastice într-un anume fel", a declarat Ion Caramitru, pentru AGERPRES. Teatrul Naţional din Bucureşti a programat primul spectacol la interior pe 16 septembrie, "Noii infractori", la Sala Mare. "În sală vor putea intra aproximativ 460 de spectatori, în loc de 929, cât are Sala Mare capacitate. (...) Oamenii nu au temeri să vină la teatru, mai ales că se vor simţi protejaţi de normele care se aplică în sălile de spectacol", a precizat Caramitru. Managerul TNB a afirmat că pentru spectacolele în care sunt mulţi colaboratori, cum sunt "Pădurea spânzuraţilor" sau "Dineu cu proşti", se ia legătura cu aceştia şi, în funcţie de disponibilitatea lor, repetiţiile şi spectacolele vor fi programate. "Acum se ia legătura cu toţi colaboratorii, refacem programul şi vedem în ce măsură sunt disponibili pentru spectacolul curent. După 20 septembrie, mai ales începutul lui octombrie, se reia şi 'Dineu cu proşti' şi 'Pădurea spânzuraţilor' şi să vedem în ce măsură spectacolele care au scene mai fierbinţi, ca să spun aşa, vor putea fi modificate regizoral pentru a nu pune în pericol colegii noştri. În măsura în care regizorii care au montat aceste spectacole vor fi de acord, pentru că au un drept de autor rezervat prin lege de a nu i se umbla la operă de către altcineva, trebuie ca el să hotărască să aplice, eventual pe o perioadă, sper, cât mai scurtă, aceste rigori. De exemplu, eu voi face o repetiţie specială cu o zi înainte la 'Noii infractori' pentru a vedea unde sunt eventuale pericole şi cred că este totul posibil. La 'Dineu cu proşti', care se va juca pe 8 şi 9 octombrie, dacă nu mă înşel, tot aşa, vom face cu o zi înainte o repetiţie. Sunt spectacole, cum sunt acestea două, pe care eu le pot îngriji, sunt ale mele şi pot să mă ocup de ele", a afirmat managerul. Caramitru a făcut şi un apel către autorităţi să rezolve problema locurilor pe scaune în cazul cuplurilor care vin la spectacole. "Dacă normele pentru spectacolele în aer liber prevăd ca soţul şi soţia, cuplu, pot să stea alături şi se pot vinde două locuri alăturate (...), pentru spectacolele înăuntrul sălilor se refuză această chestiune, dar se permite ca un părinte să vină cu un copil minor până în 12 ani şi să stea lângă un minor sau chiar doi, dar nu poate veni cu soţia. E o chestiune care nu stă în picioare. Întotdeauna la teatru se cumpără două locuri pe care vin fie soţ-soţie, fie un cuplu care oricum stau împreună. Dacă pentru spectacolele în aer liber s-a acceptat această chestiune, aici nu se acceptă. Poţi veni cu copilul, dar nu cu soţia", a mai spus Ion Caramitru. Managerul a afirmat că în TNB au existat două cazuri de actori care, din cauza vârstei, au decis să refuze să urce pe scenă. "Avem doi actori în vârstă care au refuzat, de frică, să joace. Unul a renunţat şi vine să joace şi am rămas cu un singur caz, de colaborator, însă nu angajat al teatrului, dar asta nu are importanţă. Este vorba de cineva cu o vârstă înaintată care joacă un rol de asemenea factură. La noi, în mai toate spectacolele, aşa cum sunt ele bazate pe text, au nevoie şi de actori în vârstă. Nu poţi să pui bărbi şi mustăţi la oameni tineri, fiindcă facem teatru serios, nu o glumă. Am înţeles ce se întâmplă. Persoana respectivă are o teamă legată şi de propria sănătate, am înţeles şi am reuşit să găsim pe altcineva, de aproximativ aceiaşi vârstă, care este dispus să joace", a mai spus Caramitru. Teatrul Naţional din Bucureşti a anunţat redeschiderea stagiunii începând din 16 septembrie, pentru început la trei dintre sălile aflate în interiorul clădirii: Sala Mare, Studio şi Pictura. Între primele titluri ce revin pe afişul stagiunii se regăsesc "Micul infern" de Mircea Ştefănescu şi" Allegro ma non troppo" de Ion Minulescu (la Sala Mare), "Bârfe, zvonuri şi minciuni" de Neil Simon (la Sala Studio), "O întâmplare ciudată cu un câine la miezul nopţii" după un roman de Mark Haddon, "Figuranta" de Andreas Petrescu, "A fost odată în România" şi "Omul care a văzut moartea" de Victor Eftimiu (la Sala Pictura). Până la finalul lunii septembrie, reprezentaţiile în aer liber continuă la Amfiteatrul TNB, amplasat sus, pe teatru.