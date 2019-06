Ion Cristoiu a fost INVITAT la Congresul PSD: 'Ma duc pentru ca vad in acest congres extraordinar un moment de rascruce'

Ion Cristoiu a mărturisit că a participat la toate congresele PSD, inclusiv la cel de rupere a FSN. În opinia sa, un test important la acest congres va fi reacția sălii la discursurile candidaților.

“Așa cum am scris, eu am primit invitație, lucru rar, că PSD dar nici alte partide... din conducerea PSD am primit o invitație. Mă duc că, pentru mine, e un congres foarte important, care depășește aceste alegeri. Este foarte important deoarece PSD e într-un moment de răscruce, adică poate să o ia în sus, poate să o ia în jos. Este un moment de răscruce ca partid.(...) O să transmit la Mediafax, de aia mă și duc la congres. E foarte important să te duci la fața locului. Lăsând la o parte că am fost la congresul de rupere a Frontului, am fost la toate. Testul este, și acum, reacția la cuvântare. Vă spun după cuvântare, bănuiesc că o să vorbească Viorica Dăncilă, cine iese președinte. La congresul la care a ieșit Geoană, a fost o chestie extraordinară, când a vorbit Iliescu, sala era rece. Foarte interesant. Și când a vorbit Geoană... Și nu o să uit, că eram în direct când s-a terminat partea cu Geoană, a ieșit Geoană, și am spus în direct Geoană va fi președinte. Este important să văd temperatura sălii, dar să văd și dacă partidul ăsta mai are șanse să o ia în sus”, a afirmat Ion Cristoiu.

Jurnalistul a scris joi, pe cristoiublog.ro, că a primit pe e-mail invitația la congresul PSD și a explicat de ce îi va da curs. În acest context, jurnalistul amintește că la congresul PSD din martie 2018 nu a fost invitat.

“Din decembrie 2016, de cînd a dobîndit prin alegeri o majoritate parlamentară unică în postdecembrism, PSD a avut un singur Congres: Cel din 10 martie 2018. N-am fost la fața locului. Și din simplul motiv că n-am fost invitat. E drept, n-am fost invitat nici la Congresele PNL, USR, PMP, ALDE din ultimul timp. Tot pentru că n-am fost invitat. De ce n-am fost invitat la Congresul extraordinar din martie 2018? Pentru că Liviu Dragnea, deși ne știam de pe vremea cînd era în Opoziție – el mi-a zis o dată că în primii ani de după alegerile din 2005, cînd PSD-ul era hărțuit de dictatura Traian Băsescu – Călin Popescu Tăriceanu (asta dictatură nu cea a lui Dragnea!) lupta mea seară de seară la Sinteza Zilei, timp de patru ani, împotriva Puterii și în favoarea Opoziției fusese pentru PSD-iști mai ceva decît luminița de la capătul tunelului – după ce-a ajuns mare și tare, Stăpîn peste România, a socotit că e sub memoria lui să-și amintească faptul că exist. Prin urmare, n-am primit nici o invitație la nici una dintre sindrofiile naționale ale PSD. Nu știu cărei întâmplări i se datorează invitarea mea la Congresul extraordinar al PSD. Știu sigur însă c-o să mă duc. Și nu pentru a onora invitația, ci pentru că văd în acest congres extraordinar un moment de răscruce pentru PSD”, afirmă Ion Cristoiu, pe blog.

Social-democraţii se reunesc sâmbătă, pe 29 iunie, la sala Palatului din București, într-un congress extraordinar pentru alegerea preşedintelui, a preşedintelui executiv şi a secretarului general.