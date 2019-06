Ion Cristoiu: "Acordul national propus de Klaus Iohannis in locul Referendumului de Revizuire a Constitutiei – o tentativa stingace de a-si pacali din nou electoratul"

Ion Cristoiu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Marti, 4 iunie 2019, Klaus Iohannis tine o conferinta de presa dedicata transpunerii in practica a rezultatelor Referendumului. De precizat inainte de toate ca atit europarlamentarele, cit si Referendumul s-au desfasurat sub semnul uneia dintre cele mai mari trageri pe sfoara a electoratului roman. Profitind de faptul ca TeFeListii nu pricep decit propozitiile simple, orice incercare de a-i duce dincolo de sloganele de pe si din Piata Victoriei, provocindu-le dureri de cap atroce, masinaria de dezinformare a Statului paralel, al carui presedinte ales e Klaus Iohannis, a lansat minciuna potrivit careia rezultatele scrutinului si ale Referendemului vor fi transpuse in practica imediat. Joi, 25 apri ...